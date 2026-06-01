Gabriel Boric abordó eventual candidatura en 2030: “Mi nombre será uno de los que esté en discusión”

En una entrevista con Londres, el exmandatario reconoció que finalizó su administración con “una aprobación relativamente aceptable, pero con más desaprobación”. Sin embargo, aseguró que sigue teniendo una base de apoyo.

El expresidente Gabriel Boric pasó los últimos días viajando por Europa con su familia, en una gira internacional en donde expuso sobre cooperación internacional, cultura y política global.

En este sentido, el exmandatario llegó este lunes, solo momentos antes de que iniciara la Cuenta Pública acá en Chile, a la Biblioteca Nacional de Inglaterra para dar una entrevista sobre sus primeros años militando y cómo el juicio del exdirector de la DINA, el general (R) Manuel Contreras, cambió su percepción de la política nacional.

¿Expresidente Boric volvería a La Moneda en 2030?

Según consignó La Tercera, la periodista escocesa Isabel Hilton, experta en geopolítica, cambio climático y China, le consultó a Boric sobre la posibilidad de postular nuevamente a la Presidencia.





“La respuesta obviamente no es sí o no. Porque yo soy un convencido de que la política tiene sentido sólo cuando está en función de proyectos colectivos. Por lo tanto, yo no me despierto todas las mañanas pensando en cómo volver a ser Presidente, no tengo esa ambición personal, genuinamente no la tengo”, partió confesando.

Pese a esto, indicó que es consciente de que “en un futuro, porque tengo 40 años y porque tenemos una base de apoyo que sigue siendo importante, mi nombre va a ser uno de los que esté en discusión“.

“Tendremos que dar esa discusión colectivamente, porque van a haber otros y muy buenos“, aseguró; sin embargo, reconoció que su administración terminó “con una aprobación relativamente aceptable, pero con más desaprobación. Yo no puedo desconocer eso”.

“Quizás no sea yo a la persona que le corresponde enfrentar ese desafío, sino que haya una persona que sea más convocante, porque yo ya tengo una carga y hay que ver si esa carga sirve o no para ser mayoría. Y lo que importa es ser mayoría para poder avanzar en las ideas que tenemos”, comentó a modo de cierre de la idea.