Paseo familiar de ex pdte. Boric es viral en redes: Usuarios compartieron inéditas anécdotas con él

Un video publicado por una vecina de San Miguel, del exmandatario en un espacio público, generó revuelo en TikTok. “Yo lo vi jugando Pokemon Go”, compartió un usuario.

Un video del ex Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a su familia, se viralizó en TikTok y obtuvo distintas impresiones de miles de personas.

El registro fue grabado y publicado por una vecina de San Miguel, comuna donde vive el exmandatario. En él aparece con su pareja, Paula Carrasco, y su hija, Violeta.

Los tres estuvieron en una plaza. La bebé jugaba en el suelo y sus padres utilizaban unas barras de un juego, que son muy utilizadas por jóvenes que realizan calistenia.

En un momento, un hombre que paseaba con su hijo en bicicleta lo interrumpe para pedirle una fotografía. El ex. pdte Boric aceptó y se tomaron una selfie.

Reacciones al video de Gabriel Boric: Usuarios compartieron anécdotas

“A veces siento que al mismísimo Boric se le olvida que fue presidente“, escribió la dueña de la cuenta que compartió el video.

Una mujer comentó: “No se olviden que es joven y humilde, que bueno que está llevando una vida totalmente normal con su familia”.

“Es al lado de mi casa, hoy lo saludé y fue muy amable”, mencionó otra persona. Alguien más reveló que “el que le pide la foto, es mi ex y mi hijo“.

Un usuario incluso obtuvo más de 20 mil likes en su comentario compartiendo una anécdota: “Yo lo vi jugando Pokemon Go“.