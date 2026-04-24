24/ 04/ 2026 21:45

Más de 72 horas secuestrado: Las negociaciones para librerar a empresario de San Miguel

Ya se cumplieron 72 horas y aún no hay noticias sobre la liberación del empresario Jorge Vera, secuestrado el martes pasado en San Miguel. Aunque la banda que lo tiene privado de libertad ha entregado a la familia de la víctima pruebas de vida en videos, nadie confirma cuál es el estado de salud del hombre de 84 años que es insulino dependiente. Conversamos con ex policías y fiscales que participaron de negociaciones de liberación y esto fue lo que nos contaron.