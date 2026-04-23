Este beneficio busca mejorar los ingresos de los hogares más vulnerables del país. ¿Quiénes pueden recibirlo? Conoce todos los detalles acá.

El Bono Base Familiar es un beneficio entregado por el Estado a las familias que forman parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades y su objetivo principal es apoyar a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Se trata de una ayuda económica que se paga por un período de 24 meses, siempre y cuando se cumplan mensualmente los requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

¿Qué montos entrega el Bono Base Familiar?

El monto mensual es variable y para calcularlo se toman en cuenta los ingresos del hogar y el valor de la línea de la pobreza extrema ($45.572, según CASEN 2009).

Así, el subsidio cubre el 85% de la diferencia entre ambos valores. En promedio, el monto económico del beneficio llega a los $58.594 por familia.

Además, a contar del mes 17 del aporte, el monto va disminuyendo en un sexto mensual a medida que los beneficiarios sigan cumpliendo con los requisitos que se verifican mes a mes.





¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono?

El Bono Base Familiar es un beneficio no postulable, ya que se activa de manera automática para las familias o personas del programa Chile Seguridades y Oportunidades que cumplen con los siguientes requisitos:

Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

(APS) o del (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos. Que su ingreso per cápita mensual sea inferior a $45.572 (Según CASEN 2009, conforme al Decreto N°30 del Ministerio de Desarrollo Social que aprueba reglamento de la Ley N°20.595, sobre transferencias monetarias y el bono de protección).

Estos requisitos se verifican todos los días 15 de cada mes para que las personas identificar quiénes tienen derecho a percibir este bono.