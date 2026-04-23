Técnico Mecánico, Bodeguero, Técnico en Cocina y Médico Neurólogo son parte de las ofertas disponibles que, en su mayoría, cerrarán su proceso de postulación este 26 de abril.

Carabineros de Chile anunció la apertura de postulaciones para a distintos empleos disponibles en la institución a través de su página web, la Plataforma Única de Postulación.

Son más de 100 las ofertas publicadas en el sitio, cuyo número de vacantes varía para cada una.

Las ofertas de trabajo para personal civil en distintas regiones del país estarán disponibles, en su mayoría, hasta este domingo 26 de abril.





¿Cuáles son los cargos solicitados en Carabineros?

Los cargos disponibles abarcan una amplia gama de funciones, entre ellas:

Médico Neurólogo Infantil Técnico en Computación Servicio Mantención de Cuarteles Técnico Mecánico Técnico Jurídico Telefonista Asistente de Guardia Bodeguero Técnico en Cocina



Las remuneraciones varían según el cargo y la función a desempeñar, con sueldos que van desde los $695.739 para auxiliares de servicios menores, hasta los $3.400.975 en el caso de profesionales de la salud.

Revisa algunas de las ofertas en Carabineros

Técnico en Computación – Postulación desde el 10/04/2026 al 26/04/2026

Modalidad : Personal Contratado por Resolución Jornada : 44 Horas Semanales Lugar: Hay ofertas en Calama y Concepción Remuneración: $1.112.874 en Calama y $1.026.364 en Concepción



Técnico en Cocina – Postulación desde el 10/04/2026 al 26/04/2026

Modalidad : Personal Contratado por Resolución Jornada : 44 Horas Semanales Lugar: Valparaíso Remuneración: $911.017



Telefonista – Postulación desde el 10/04/2026 al 26/04/2026

Modalidad : Personal Contratado por Resolución Jornada : 44 Horas Semanales Lugar: Alto Hospicio, Yumbel, San Pedro de la Paz, Arauco y Talcahuano Remuneración: Desde $695.739 a $771.953



Asistente de Guardia – Postulación desde el 10/04/2026 al 26/04/2026

Modalidad : Personal Contratado por Resolución Jornada : 44 Horas Semanales Lugar: Cerro Navia Remuneración: $1.039.667



Técnico Mecánico – Postulación desde el 10/04/2026 al 26/04/2026

Modalidad : Personal Contratado por Resolución Jornada : 44 Horas Semanales Lugar: Concepción, Alto Hospicio, Iquique y Valparaíso Remuneración: Desde $911.017 a $1.141.710



Médico Neurólogo Infantil – Postulación desde el 16/04/2026 al 23/04/2026

Modalidad : Personal Contratado con Fondos Propios Jornada : 22 y 11 horas semanales Lugar: Ñuñoa Remuneración: $3.400.975 para 22 horas y $1.671.277 para 11 horas



Cómo postular a las ofertas de trabajo

El proceso de postulación se desarrollará a través de los canales oficiales de Carabineros, donde los interesados podrán revisar los requisitos específicos de cada cargo y formalizar su postulación.

La mayoría de las postulaciones estarán abiertas hasta el 26 de abril y todas deberán ser realizadas a través del Sistema de Postulaciones de Carabineros.

“Se solicita leer atentamente las bases antes de postular al cargo que desee, conforme a los requerimientos educativos, profesionales y laborales de cada cargo“, expresaron desde la institución.

Pincha la imagen a continuación para entrar a la plataforma.