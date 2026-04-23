“Qué enfermedad más grande”: Habla supuesta expareja de Sinaka tras acusación de filtración de video íntimo

Tras el revuelo causado por los registros, este jueves habló la joven acusada de filtrar el material en redes sociales. En las últimas horas, el cantante urbano rompió el silencio con un directo mensaje.

El cantante urbano Sinaka desató una ola de comentarios en redes sociales y no precisamente por su música. Se trata de la filtración de videos íntimos que circulan en internet.

Tras el revuelo causado por los registros, este jueves habló la joven acusada de filtrar el material y negó que fuera ella la culpable de que las grabaciones se viralizaran en redes, donde la apuntaron como supuesta responsable, lo que ella descarta.

“Qué enfermedad más grande la gente que cree que yo filtré los videos. ¿No les parece random que semanas atrás haya sacado una canción que habla de lo mismo?”, apuntó la mujer en Instagram, refiriéndose al contenido de las canciones En Pelota y Telegram en colaboración con King Savagge.





Habla joven apuntada tras filtración de videos de Sinaka

El joven, quien sería expareja del artista urbano, aseguró que “antes ambos vendíamos contenido donde él sí estaba al tanto y en consentimiento del uso público de estos”.

“¿Cuál sería la idea de yo querer filtrarlo sabiendo lo que esto podría perjudicar? PIENSEN“, señaló después.

Asimismo, afirmó que “durante un periodo largo” se dedicaron a publicar videos en plataformas para adultos. Sin embargo, con el tiempo, ambos decidieron eliminar los registros.

“Obviamente, hay gente que aún los conserva y podría haber filtrado qué estupidez. Todo lo que está comentando es cosa de escuchar las canciones y lo que él mismo comenta”, agregó.

En las últimas horas, Sinaka envió un mensaje directo a la persona detrás de la difusión del registro y aseguró que no cumplió su cometido.

“Esa persona que me quería ca… filtrándome un video, me tiró más para arriba. Saludos”, lanzó en una historia a través de Instagram.