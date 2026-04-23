Sinaka rompió el silencio tras filtración de video íntimo: “Esa persona que me quería…”

El cantante urbano salió al paso de la polémica viralizada en redes sobre una grabación que sería íntima.

Sinaka rompió el silencio y respondió este jueves a la filtración de un video íntimo en redes sociales.

En los últimos días comenzó a circular una grabación en redes sociales protagonizado por el artista urbano, cuyo nombre real es Matías Muñoz.

Tras el revuelo causado por el registro, el intérprete de Aló salió al paso de los comentarios y habló a través de sus historias de Instagram.





De paso, Sinaka envió un directo mensaje a la persona detrás de la difusión del registro y aseguró que no cumplió su cometido.

“Esa persona que me quería ca… filtrándome un video, me tiró más para arriba. Saludos”, lanzó.

También aprovechó la atención para promocionar el estreno de un nuevo remix que se lanzará durante este jueves.

“Este día salimos con ‘Sentimiento Mágico Remix’, para que lo esperen. Hoy día sale un palo mundial, internacional”, adelantó.

Sinaka rompe el silencio tras filtración: