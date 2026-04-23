Qué son los gastos hormiga, vampiro y fantasma: Así pueden afectar tu presupuesto

Se trata de pagos, compras y cobros que, aunque generalmente pasan desapercibidas y que se realizan con cierta frecuencia, a la larga terminan afectando la economía y la planificación familiar.

Las diferentes alzas anunciadas las últimas semana han obligado a los chilenos a ajustar su presupuesto y revisar los gastos mensuales.

Y es que sumado a pagos fijos y más grandes como arriendo o en dividendo, por ejemplo, también existen otros que merman en el cálculo de los costos de la vida.

Hablamos de tres tipos de gastos que repercuten directamente en el presupuesto familiar, aunque no son fáciles de identificar.

Se trata de los denominados gastos hormiga, fantasma y vampiro, que en muchas veces pasan inadvertidos en las cuentas.





¿Qué son los gastos hormiga, fantasma y vampiro?

Los gastos hormiga, fantasma y vampiro son tipos de gastos silenciosos que se realizan durante el mes y que parecen inofensivos pero que afectan al presupuesto.

Incluso pueden mantenerse de forma prolongada, por lo que de contenerse o regularse ese desembolso, podrían significar un importante ahorro en la economía familiar.

Gastos hormigas

Según información del Banco BiceVida, el gasto hormiga son aquellas compras pequeñas compras que se realizan sin notarlo, casi a diario o de forma recurrente en la semana, y que debido a esa frecuencia pueden afectar significativamente tu presupuesto mensual y anual.

Suelen tener estas características: son montos bajos, de alta frecuencia, sin planificación y con efecto acumulativo.

Ejemplos de gasto hormiga son: café diario o bebidas en cafeterías, compras impulsivas online, snacks y golosinas, suscripciones olvidadas, comidas reiteradas fuera de casa, etc.

Gastos fantasma

Los gastos denominados fantasmas son pagos automáticos o suscripciones recurrentes, que pasan desapercibidos en el mes.

Se les llama así debido a que suelen ser pequeños o de pago automático, por lo que es común olvidarlos durante el presupuesto.

Ejemplos de gastos fantasmas son: membresías de gimnasios, servicios de streaming que no se ocupan, comisiones bancarias y seguros que no se usan.

Gastos vampiros

De acuerdo a Business Insider los gastos vampiros son aquellos gastos que corresponden a desembolsos fijos que no son fácil de detectar.

También están relacionados con gastos imprevistos, que por no estar contemplados en el presupuesto, obligan a aumentarlo o sobrepasarse.

Ejemplos de gastos vampiros son: televisión por cable o gastos relacionados con el mantenimiento de la vivienda como fugas de agua, gas, mal, problemas con el uso o fallo de un electrodoméstico, etc.