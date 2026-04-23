La historia de pareja chilena que conmueve en redes: Joven pide ayuda por su pololo tras hemorragia

A través de redes sociales, Belén Coloma se hizo viral tras contar el drástico cambio en la vida de su pareja. “El pronóstico inicial iba a ser un estado vegetativo”, relató en un video.

Una joven chilena se viralizó en redes sociales al contar la historia de su pololo, Diego Contreras, quien a sus 26 años sufrió una hemorragia cerebral que lo mantuvo hospitalizado por varios meses en Coquimbo.

A través de Instagram, la pareja de Diego publicó un video en conmemoración de su tercer aniversario. “Estos éramos nosotros antes y así se han visto nuestros últimos 4 meses”, partió diciendo en el registro.

En las imágenes se observa cómo, de un día para otro, esta pareja pasó de ver un romántico atardecer en la playa a estar todos los días en la sala de un hospital.

Joven levantó campaña por su pareja y se hizo viral

“Él es Diego Contreras. A sus 26 años le dio una hemorragia cerebral por un cavernoma en su cerebro. Diego nació con esta malformación, pero no lo sabíamos”, agregó.

Según contó Belén Coloma, pareja de Contreras, los síntomas se presentaron con “un dolor de cabeza, adormecimiento del cuerpo y visión borrosa”.

“Fuimos al consultorio y sólo le dijeron que era una migraña con aura. Al siguiente día volvimos a ir, 14 horas de espera para que recién a Diego, ya inmóvil, lo pudieran mandar a un hospital, directamente a la UTI de Coquimbo“, relató.





La joven señaló que el 8 de diciembre de 2025 se tuvo que “despedir” de Diego porque “ya no iba a pasar de ese día”. Incluso, le escribió un emotivo mensaje de adiós: “Te amo mucho, por favor sé fuerte y quédate aquí conmigo”, fueron sus palabras.

“Gracias a Dios, días después lo pudieron operar. Hoy es nuestro tercer aniversario y hoy día lo dan de alta. Le tengo mucha fe, porque el pronóstico inicial iba a ser un estado vegetativo“, describió.

Belén contó que en la actualidad su pololo “sigue inmóvil, pero por lo menos puede mover los ojos, la boca, la cabeza y últimamente el brazo“.

“Ahora comienza la rehabilitación en casa y por eso hago este video. Hay que arrendar la cama, ver los especialistas (…) para que el Diego siga recuperándose. Así que cualquier ayuda suma, y si no, tengan a Diego en sus oraciones y compartan este video“, cerró Coloma.

En menos de 24 horas, la publicación acumuló miles de visualizaciones y comentarios en redes sociales.

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