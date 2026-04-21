Valor de la UF superó barrera de los $40 mil: Cómo impacta al bolsillo y qué subirá tras el alza

La cifra tiene efectos directos en millones de personas, ya que la UF es la unidad de reajuste utilizada en créditos, arriendos, planes de salud y múltiples servicios.

Este martes el valor de la Unidad de Fomento (UF) registró una nueva alza y superó la barrera de los $40.000, según reveló el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026.

La cifra no es solo simbólica. Tiene efectos directos en millones de personas, ya que la UF es la unidad de reajuste utilizada en créditos, arriendos, planes de salud y múltiples servicios.

¿Por qué sube la UF?

La UF se reajusta diariamente en base a la inflación medida por el IPC. En este caso, el alza responde al aumento sostenido de precios registrado en marzo, lo que empuja automáticamente este indicador al alza.

De mantenerse esta tendencia, se proyecta que al 9 de mayo la UF llegue a los $40.240, consolidando un nuevo nivel histórico.





¿Qué cosas subirán con la UF?

El impacto más inmediato se sentirá en gastos mensuales que están indexados a esta unidad. Entre los principales se encuentran:

Créditos hipotecarios

Quienes tienen créditos hipotecarios en UF verán un aumento en sus cuotas mensuales. Incluso pequeñas variaciones pueden traducirse en miles de pesos adicionales al mes.

Arriendos

Muchos contratos de arriendo están fijados en UF, por lo que los precios subirán automáticamente, afectando especialmente a quienes viven en grandes ciudades como Santiago.

Planes de salud (Isapres)

Los planes expresados en UF también se encarecen, lo que presiona aún más el gasto en salud de los afiliados.

Colegios y educación superior

Algunos establecimientos particulares y servicios educacionales ajustan sus valores en UF, por lo que las mensualidades podrían incrementarse.

Seguros y servicios financieros

Los contratos de seguros y servicios financieros están asociados a la Unidad de Fomento, por lo que aumentan su valor.