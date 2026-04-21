“Reacciona cielo”: La publicación de Mane Swett tras apertura de juicio clave en Nueva York por su hijo

Fue el pasado viernes cuando inició un nuevo proceso legal para recuperar la custodia del menor de edad. Ahora, la actriz compartió una foto desde Estados Unidos.

La actriz María Elena Swett compartió una enigmática publicación en redes sociales donde habría hecho alusión al nuevo juicio que enfrenta contra John Bowe por recuperar la tuición del hijo que tienen en común.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete también conocida como “Mane Swett” publicó una fotografía donde se aprecia una calle de Nueva York, ciudad donde se desarrolla el proceso judicial.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas fue el texto que decidió incluir en la parte superior derecha de la postal, pues estaría relacionado con el conflicto en el tribunal.

“Reacciona cielo”, escribió Swettt en la plataforma, sin entregar mayores antecedentes sobre su nueva batalla legal, que el pasado viernes 17 de abril vivió un nuevo hito en Estados Unidos.

Inició juicio clave para Mane Swett

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien explicó que la actriz estaría enfrentando el juicio definitivo, luego que el pequeño fuese enviado a Nueva York a ver a su padre, John Bowe, en diciembre de 2022 y no regresara de sus vacaciones.

“La instancia se realizará a las 10:00 horas (es el mismo huso horario tanto en Chile como en dicha ciudad) en un juzgado de Nueva York, donde se va a llevar a cabo un juicio que debería ser el definitivo”, informó la semana pasada.

Además, la comunicadora hizo hincapié en que “ya se han agotado prácticamente todas las instancias para ella, por lo tanto, este viernes ya va a poder tener por fin una respuesta más definitiva”.