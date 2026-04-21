Bono de Transportistas paga $100 mil: Estos vehículos pueden recibir el beneficio
El aporte económico ya comenzó con su pago y se entregará a propietarios y tenedores de vehículos de transporte remunerado entre los meses de abril y septiembre, ante el aumento del precio de los combustibles.
Este miércoles se acaba el plazo de inscripción para recibir el Bono de Transportistas, beneficio del plan Chile sale adelante para reducir el impacto del alza en precio de los combustibles.
El beneficio corresponde a $100 mil mensuales destinados a para la compra de combustibles, que se entregará entre abril y septiembre de 2026.
El bono está dirigido a propietarios y tenedores de vehículos de transporte remunerado de pasajeros inscritos y vigentes en sus respectivos registros al 24 de marzo de 2026.
Los propietarios que tengan más de un vehículo pueden designar a una persona (mero tenedor) para que reciba el beneficio por ese automóvil.
¿Qué vehículos pueden postular al Bono de Transportistas?
Los vehículos que están considerados para postular al Bono de Transportistas son:
- Taxi básico
- Taxi ejecutivo
- Taxi de turismo
- Taxi colectivo (urbano o rural)
- Transporte escolar privado
- Colectivos Arica-Tacna (incluidos en el catastro del convenio bilateral Chile-Perú)
Requisitos y cómo postular al bono
Quienes postulen al bono deben cumplir con los siguientes requisitos:
Propietaria o propietario:
- Tu vehículo debe estar vigente en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar (RNSTP) al 24 de marzo de 2026
- Debe mantenerse activo en ese registro al momento del pago
Beneficiaria o beneficiario designado por el dueño (mero tenedor):
- El vehículo debe estar vigente en el RNSTP al 24 de marzo de 2026
- Contar con licencia profesional vigente que te habilite para conducir el vehículo
La postulación al Bono de Transportistas está habilitada de manera online a través de la plataforma del Plan Chile sale adelante.
Si quieres acceder a los $100 mil pesos debes y seguir los siguientes pasos:
- Ingresa con tu Clave Única haciendo clic en este enlace mtt.gob.cl/planchilesaleadelante
- Selecciona el vehículo para el que solicitas el bono
- Define quién será el beneficiario: propietario o un conductor designado
- El sistema realizará una validación automática de los requisitos: vigencia en el registro, titularidad del vehículo y licencia del conductor
- De inmediato se desplegará la información con el resultado si fuiste o no beneficiado
Fechas de pago
La fecha de pago de los $100 mil pesos depende del día en que el solicitante haya hecho la inscripción. El primero se realizó el 15 de abril y quedan otras dos fechas pendientes.
- Fecha de inscripción hasta el 7 de abril: Pago el 15 de abril de 2026
- Fecha de inscripción entre el 8 y el 22 de abril: Pago el 30 de abril de 2026
- Fecha de inscripción después del 22 de abril: Pago durante mayo de 2026