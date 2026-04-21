Bono de Transportistas paga $100 mil: Estos vehículos pueden recibir el beneficio

El aporte económico ya comenzó con su pago y se entregará a propietarios y tenedores de vehículos de transporte remunerado entre los meses de abril y septiembre, ante el aumento del precio de los combustibles.

Este miércoles se acaba el plazo de inscripción para recibir el Bono de Transportistas, beneficio del plan Chile sale adelante para reducir el impacto del alza en precio de los combustibles.

El beneficio corresponde a $100 mil mensuales destinados a para la compra de combustibles, que se entregará entre abril y septiembre de 2026.

El bono está dirigido a propietarios y tenedores de vehículos de transporte remunerado de pasajeros inscritos y vigentes en sus respectivos registros al 24 de marzo de 2026.





Los propietarios que tengan más de un vehículo pueden designar a una persona (mero tenedor) para que reciba el beneficio por ese automóvil.

¿Qué vehículos pueden postular al Bono de Transportistas?

Los vehículos que están considerados para postular al Bono de Transportistas son:

Taxi básico

Taxi ejecutivo

Taxi de turismo

Taxi colectivo (urbano o rural)

(urbano o rural) Transporte escolar privado

Colectivos Arica-Tacna (incluidos en el catastro del convenio bilateral Chile-Perú)

Requisitos y cómo postular al bono

Quienes postulen al bono deben cumplir con los siguientes requisitos:

Propietaria o propietario:

Tu vehículo debe estar vigente en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar (RNSTP) al 24 de marzo de 2026

Debe mantenerse activo en ese registro al momento del pago

Beneficiaria o beneficiario designado por el dueño (mero tenedor):

El vehículo debe estar vigente en el RNSTP al 24 de marzo de 2026

Contar con licencia profesional vigente que te habilite para conducir el vehículo

La postulación al Bono de Transportistas está habilitada de manera online a través de la plataforma del Plan Chile sale adelante.

Si quieres acceder a los $100 mil pesos debes y seguir los siguientes pasos:

Ingresa con tu Clave Única haciendo clic en este enlace mtt.gob.cl/planchilesaleadelante

haciendo clic en este enlace Selecciona el vehículo para el que solicitas el bono

Define quién será el beneficiario: propietario o un conductor designado

El sistema realizará una validación automática de los requisitos: vigencia en el registro, titularidad del vehículo y licencia del conductor

De inmediato se desplegará la información con el resultado si fuiste o no beneficiado

Fechas de pago

La fecha de pago de los $100 mil pesos depende del día en que el solicitante haya hecho la inscripción. El primero se realizó el 15 de abril y quedan otras dos fechas pendientes.