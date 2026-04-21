La convocatoria se abrirá el próximo mes y los hogares beneficiados podrán acceder a un descuento durante el segundo semestre de 2026 para cubrir los gastos de sus cuentas de la luz.

El Subsidio Eléctrico se mantiene vigente para una quinta convocatoria a postulantes que cumplan con los requisitos para recibir un descuento en sus botales de la luz.

Este beneficio va dirigido a los hogares más vulnerables para ayudarlos durante el segundo semestre.

La postulación se abrirá en mayo del 2026 y el beneficio se verá reflejado en las boletas de la cuenta de la luz de septiembre, dependiendo de los tiempos de facturación de cada empresa eléctrica.





El monto va desde los $17.346 hasta $31.224, dependiendo de la cantidad de personas que compongan el hogar beneficiado.

Requisitos para recibir el Subsidio Eléctrico

Para postular al beneficio hay que tener la cuenta de la luz al día o contar con convenio de pago al 22 de junio del 2026 y cumplir con estos requisitos:

Tener 18 años o más.

Pertenecer a un hogar de hasta 40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (SH) vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025 o pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro Social de Personas Electrodependientes vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025, y contar con el Registro Social de Hogares, independiente del tramo de Calificación Socioeconómica (CSE).

Ser clientes residenciales, tanto arrendatarios como propietarios, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.

Cómo y hasta cuando postular

La postulación de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico estará abierta desde el 26 de mayo y se podrá postular hasta el 5 de junio.

Para solicitar el beneficio es necesario ingresar a la página web dispuesta por el Ministerio de Energía www.subsidioelectrico.cl y hacer clic en la opción de “Solicita el Subsidio Eléctrico aquí”.

También se pude solicitar de forma presencial y telefónica a través de Chile Atiende o por medio de la Ventanilla Única Social (www.ventanillaunicasocial.gob.cl/)

En caso de hacerlo de forma online en necesario ingresar con la ClaveÚnica y completar los siguientes datos:

Región y comuna en la que vive

Empresa o cooperativa eléctrica que entrega el suministro eléctrico

Número de cliente

Correo electrónico de contacto

Número de teléfono

Una vez realizada la solicitud, el postulante recibirá un correo con el resumen de la información. De conseguir el subsidio será contactado por el mismo medio en los plazos establecidos.

Monto: Cuánto entrega el Subsidio Eléctrico 2026

El monto que entrega el Subsidio Eléctrico depende del número de integrantes del hogar beneficiado: