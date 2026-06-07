Detienen a dos adolescentes de 17 y 15 años tras robo frustrado a concesionaria de Vitacura

Los individuos irrumpieron en el local comercial para intentar sustraer un vehículo y al no lograr su cometido terminaron causando daños a otros autos y sustrayendo diversas especies.

Carabineros detuvo a dos adolescentes que intentaron robar un vehículo de una concesionaria en la comuna de Vitacura.

El hecho ocurrió durante la mañana del sábado, cuando ambos involucrados ingresaron a un negocio ubicado en la avenida Las Condes.

Los adolescentes, de 15 y 17 años, intentaron sustraer un vehículo del interior de la concesionaria, pero no lograron su cometido y terminaron provocando daños al local comercial y a otros automóviles.





También probaron suerte intentando robar las llaves de automóviles y otras especies, las que luego fueron recuperadas por Carabineros de la 37ª Comisaría Vitacura.

El actuar policial y el trabajo coordinado con las distintas unidades de la Prefectura Santiago Andes permitió detenera los pocos minutos a ambos menores de edad, quienes se mantenían ocultos en las inmediaciones del lugar.

Los imputados quedaron a disposición del Ministerio Público y pasaron a segundo control de detención durante la jornada del sábado.