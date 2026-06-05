Carabineros y guardias municipales terminaron a empujones en Santiago: Este fue el origen de la pelea

El alcalde Mario Desbordes intentó bajar el perfil a la situación, pues aseguró que es un hecho aislado y que será investigado.

Un inédito altercado entre Carabineros y guardias municipales terminó a los empujones en Santiago. Todo partió cuando una mujer, que era fiscalizada por ejercer el comercio ambulante, denunció que un funcionario municipal “la hostigaba y amanezaba”.

Tras ello, y obligado por la ley, un carabinero realizó un control de identidad al guardia aludido, quien se negó a presentar su cédula de identidad.

El alcalde Mario Desbordes intentó bajar el perfil a la situación, pues aseguró que es un hecho aislado y que se investigará, ya que había cámaras corporales en el lugar.