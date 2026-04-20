Subsidio Eléctrico confirma quinta convocatoria: Revisa fecha, requisitos y montos en 2026

El subsidio está orientado al 40% más vulnerable del RSH y busca aliviar el impacto del costo de la energía en los sectores de menores ingresos.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció que el Subsidio Eléctrico “se mantiene vigente y continuará operando en los términos establecidos por la ley y conforme a los recursos actualmente aprobados”.

La repartición explicó que para este año “se encuentra confirmada la quinta convocatoria del subsidio“, añadiendo que “los hogares que actualmente reciben el beneficio y mantienen sus condiciones tendrán postulación automática y preferencia“.

La aclaración surge después de interpretaciones sobre un eventual fin del beneficio.

Sin embargo, desde el gobierno confirmaron que seguirá funcionando y que incluso se contempla una nueva etapa de postulación durante el 2026.

Quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico: Cuándo inicia

Esta nueva convocatoria para postular al descuento en las boletas eléctricas comenzará el 25 de mayo y se extenderá hasta el viernes 5 de junio, fecha en que estarán abiertos los procesos para postular y actualizar datos.

Los resultados estarán disponibles antes de la segunda semana de agosto y la aplicación del beneficio iniciará en septiembre, el cual se entregará en seis cuotas en la cuenta de electricidad.

Los hogares que actualmente reciben el subsidio y mantienen sus condiciones tendrán acceso preferente mediante postulación automática, mientras que los nuevos beneficiarios podrán ingresar dependiendo de la disponibilidad de recursos.





Requisitos del Subsidio Eléctrico

Podrán solicitar el Subsidio Eléctrico las personas mayores de 18 años que sean parte del Registro Social de Hogares y que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones:

Pertenecer a un hogar del Tramo 0%-40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025.

del Registro Social de Hogares vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025. Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes vigente a la segunda quincena de noviembre de 2025, y contar con Registro Social de Hogares, independiente del tramo de Calificación Socioeconómica (CSE).

Además, deben ser clientes residenciales, tanto arrendatarios como propietarios, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.

Monto del Subsidio Eléctrico

Los descuentos del Subsidio Eléctrico se calculan según el número de integrantes de tu hogar.