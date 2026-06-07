Adulto mayor de 82 años fue maniatado en violento asalto al interior de vivienda en Ñuñoa

Según explicó la PDI, cerca de cinco individuos de entre 16 y 20 años irrumpieron en una casa y amarraron de manos a dos de los tres habitantes, huyendo con diferentes especies.

Una familia fue maniatada durante un violento asalto al interior de su casa ubicada en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana.

El hecho ocurrió durante las horas de la tarde del sábado, cuando al menos cinco individuos de entre 16 y 20 años habrían ingresado a esta vivienda de manera muy violenta.

En primera instancia, los antisociales habrían llegado en un vehículo color blanco hacia el sector y habrían forzado el portón de la casa para luego ingresar a la vivienda.





Una vez dentro se encontraron con las tres víctimas, un adulto mayor de 82 años, un joven y una mujer adulta.

El adulto mayor y la mujer fueron amarrados de manos, mientras que el joven se encerró en su habitación, sin sufrir lesiones.

Delincuentes maniataron a adulto mayor

Los desconocidos estuvieron al interior de la casa entre 15 a 20 minutos y robaron diversas especies, como computadores, chequeras y otros objetos de valor que cargaron en el auto donde se movilizaban.

“A través de la modalidad turbazo, ingresaron a un domicilio alrededor de cinco personas, adolescentes, de alrededor de 16 a 20 años, muy violentos”, detalló la comisaria Kelly Contreras de la Policía de Investigaciones.

Sobre las consecuencias para las víctimas, expuso que al adulto mayor de 82 años “lo botaron al suelo, después lo sentaron en una silla, lo taparon con una manta para que no vieran su rostro, ya que ellos ingresaron a rostro descubierto mientras registraban el domicilio”.