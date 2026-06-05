Captan violenta encerrona en Ñuñoa: Delincuentes patearon y golpearon con un arma a conductor

Un padre esperaba a su hijo al interior de su camioneta, estacionada fuera de la casa de un amigo, cuando fue interceptado por otro vehículo.

Vecinos de la comuna de Ñuñoa captaron en video una violenta encerrona contra un padre que esperaba a su hijo al interior de su camioneta, estacionada fuera de la casa de un amigo, cuando fue interceptado por otro vehículo.

Momentos de terror vivió esta familia cuando al menos cuatro delincuentes descendieron del automóvil, golpearon los vidrios y, al no poder romperlo, intimidaron a la víctima con armas de fuego.

Con temor, el hombre bajó de la camioneta para evitar sufrir daños. Sin embargo, pese a ello, lo golpearon en la cabeza con una pistola y lo patearon en el suelo.

Así, los delincuentes lograron quitarle las llaves del vehículo, pero no consiguieron sacar el freno de mano, por lo que la encerrona terminó frustrándose.

“Estaba estacionado esperando a mi hijo. Apareció una camioneta por el costado, eran cabros chicos. Me desesperé un poco, traté de salir. Choqué su camioneta con la mía y vi que me apuntaban con un arma”, relató la víctima.