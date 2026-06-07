¿Quién era David Pelayo? El querido músico que enluta a la cumbia chilena tras repentina muerte

Durante las últimas horas, figuras de la música nacional como Leo Rey, Jordan, Paula Rivas y Tomo Como Rey han dedicado emotivas palabras para el destacado percusionista. “Siento mucho tu partida”, expresó Américo.

La muerte de David Pelayo ha generado una profunda conmoción en el mundo de la música chilena. El reconocido percusionista, que desarrolló una extensa trayectoria junto a destacados artistas de la cumbia y la música tropical, falleció durante las últimas horas por causas que hasta ahora no han sido informadas.

Pelayo era una figura ampliamente respetada dentro de la escena nacional . A lo largo de su carrera, formó parte de proyectos liderados por artistas como Américo, Jordan y Tomo Como Rey, consolidándose como uno de los percusionistas más reconocidos del circuito tropical.

Su talento también lo llevó a colaborar en espectáculos y actividades junto a importantes exponentes de la música latina como Tito Nieves, Maelo Ruiz y José Luis Rodríguez “El Puma”.

En los últimos años, el músico había ampliado su trabajo más allá de los escenarios, participando en instancias de formación y difusión cultural. De hecho, recientemente fue expositor en el Festival Amazónia Eco Música de Brasil, donde compartió su experiencia en torno a la música latina contemporánea con artistas y asistentes de distintos países.





Las reacciones por la muerte de David Pelayo

La noticia de su fallecimiento impactó rápidamente al ambiente artístico. Uno de los primeros en despedirlo fue Leo Rey, quien escribió en redes sociales: “Qué terrible noticia. Q.E.P.D. vuela alto amigo querido”.

A su vez, Jordan, quien trabajó directamente con él, recordó a Pelayo como “un músico excepcional, apasionado, intenso, con una musicalidad extraordinaria”, destacando además las canciones y experiencias que compartieron durante años de trabajo conjunto.

Desde Tomo Como Rey también dedicaron sentidas palabras al músico, a quien apodaban cariñosamente “Baqueta”. La agrupación recordó que fue parte de la banda en momentos clave de su historia, incluyendo sus primeras giras internacionales y la grabación del disco “La Fiesta Popular” en Argentina junto a Los Auténticos Decadentes.

“Su ritmo, su particular sentido del humor, su risa y su energía quedarán con nosotros para siempre”, señalaron.

Por su parte, Américo envió cariños y condolencias a los seres queridos del percusionista. “Ahora que estás en todo lugar, sabes cuánto te quisimos y cuánto disfrutamos de tu compañía. De verdad que siento mucho tu partida“, expresó.

Las muestras de afecto se multiplicaron durante la jornada. La agrupación Catalina y las Bordonas de Oro compartió una foto y afirmó que dedicará sus próximos conciertos a la memoria de Pelayo, mientras que la cantante Paula Rivas reflexionó sobre la importancia de reconocer en vida el talento de los artistas.

Revisa acá algunas reacciones acá:

Américo

Tomo Como Rey

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Jordan

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Paula Rivas

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Catalina y las Bordonas de Oro

Leo Rey

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