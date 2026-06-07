“Es una señal política”: Dirigentes universitarios acusan al Gobierno de no responder a instancia de diálogo solicitada hace “semanas”

Estudiantes de las universidades Católica, de Chile, de Santiago, Central; Alberto Hurtado, Diego Portales y de Magallanes, pidieron al Gobierno que se abra al diálogo ante las políticas de recortes.

Dirigentes universitarios hicieron un llamado al Gobierno de José Antonio Kast a abarise a una instancia de “diálogo”, en medio de preocupación por recortes y eventuales retrocesos en materia de eduacación.

A través de una carta enviada a El Mercurio bajo el nombre “Un gobierno que escuche”, representantes de diversas federaciones universitarias solicitaron una respuesta al Ejecutivo.

Según señalaron, “el pasado 11 de mayo, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) entregó una carta dirigida a la ministra de Educación y al ministro de Hacienda, solicitando algo elemental en democracia: diálogo“.

“En ella expresamos nuestra preocupación por los recortes en educación, por el proyecto de Escuelas Protegidas y por una forma de gobernar que parece decidir sobre las comunidades educativas sin escucharlas”, agregan.

De acuerdo a lo que expresaron, a pesar de su iniciativa por abrir la conversación “han pasado semanas y esa solicitud sigue sin una respuesta sustantiva. El silencio del Gobierno no es un gesto administrativo menor: es una señal política“.





La carta fue firmada por Martina Matus, Laura Mlynarz, Andrea Abarca, Claudio Burgos, Diego Torres, Santiago Pimentel y Sofía Ávila, presidentes de las federaciones de Estudiantes de las universidades Católica, de Chile, de Santiago de Chile, Central; Alberto Hurtado, Diego Portales y de Magallanes, respectivamente.

El escrito también apunta a que “cuando miles de estudiantes se movilizan, cuando federaciones de todo el país advierten retrocesos en el derecho a la educación y cuando la autoridad ni siquiera se dispone a reunirse con quienes serán directamente afectados por sus decisiones, el problema ya no es solo presupuestario. Es democrático”.

“El movimiento estudiantil ha dicho con claridad que quiere dialogar. Pero el diálogo no puede ser una consigna vacía usada por la autoridad cuando le conviene y omitida cuando incomoda. Si el Gobierno cree en la democracia, debe recibir a las y los estudiantes, responder la carta enviada y explicar de cara al país por qué insiste en políticas que debilitan la educación y criminalizan la protesta”, expresaron.

Finalmente, señalaron que “Chile no necesita un Gobierno que les tema a sus estudiantes. Necesita uno capaz de escucharlos“.