¿Contralora en la mira? Chats revelan gestiones de Correa y Hermosilla a favor de Dorothy Pérez

Las gestiones se habrían realizado a fines del 2018, mientras la Corte Suprema revisaba el recurso de protección que permitió el regreso de la entonces subcontralora Pérez a Contraloría tras ser removida del organismo por Jorge Bermúdez.

Los chats entre José Ramón Correa y Luis Hermosilla revelaron una serie de gestiones realizadas en 2018 mientras se tramitaba el recurso de protección que permitió anular la desvinculación de Dorothy Pérez a la Contraloría General de la República, donde actualmente ejerce a la cabeza del organismo.

Llamadas, seguimiento de causas, contactos con nombres al interior del Poder Judicial y conversaciones sobre la tramitación del recurso aparecen en los mensajes revisados por el periodista Nicolás Sepúlveda para Reportea. En ellos, Correa, accionista de Azul Azul, le afirma a Hermosilla que su “gestión” era “determinante” para el caso.

Entre los chats no existe un diálogo que evidencie que Dorothy Pérez solicitara dichas ayudas. Tras la revelación, la contralora rechazó cualquier vínculo con Hermosilla.

“No conozco al señor Hermosilla. Nunca en la vida he conversado con él, nunca me he reunido con él y tampoco tengo su número de teléfono”, aseguró.

La destitución de Dorothy Pérez y su regreso a Contraloría

Los antecedentes del caso se remontan a agosto de 2018, cuando el entonces contralor Jorge Bermúdez decidió desvincular a Dorothy Pérez de su cargo como subcontralora, en medio de un conflicto por “ diferencias graves “.

Bermúdez argumentó “haber perdido la confianza en la funcionaria” luego de que fuera citada como testigo en una investigación relacionada con la desaparición de un sumario vinculado al fraude en Carabineros.

Tras ser removida, su defensa presentó un recurso de protección para revertir la decisión. El 30 de noviembre de 2018 la Corte Suprema falló a su favor y ordenó su reincorporación.

La mención a la exministra Ángela Vivanco

Uno de los votos que sumó para la reincorporación de Pérez a la CGR fue el de la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Según la investigación, Vivanco era una magistrada “promovida activamente por Luis Hermosilla y José Ramón Correa“, relación que aparece documentada en diversos chats.

Lo anterior cobra relevancia, puesto que actualmente Vivanco está siendo investigada por sus vínculos para favorecer en causas judiciales, aunque el reportaje no afirma que su voto en favor de Pérez haya sido irregular.

La cercanía entre Correa y Dorothy Pérez

De acuerdo a lo revelado por Reportea, Correa y Pérez mantienen una relación de larga data. “Son cercanos desde que trabajaron juntos en la Contraloría hace más de 15 años”, señala la investigación.

La confianza entre ambos también se ve representada en los mensajes. En una conversación sobre el conflicto entre Pérez y Bermúdez en 2019, Hermosilla le comenta a Correa: “Bonita pelea de tu amiga”, a lo que él responde: “Está muy entretenida”.

Pese a ello, Pérez no habla de amistad y lo minimiza afirmando que Correa era únicamente “un excompañero de trabajo”. Además, aseguró que él no tuvo ninguna participación en la estrategia judicial de su recurso de protección.

“La defensa jurídica, estratégica y toda la conducción de ese caso estuvo a cargo del abogado Ciro Colombara”, respondió tras ser consultada sobre un eventual rol del accionista de Azul Azul en la causa.

Correa y Hermosilla: las gestiones tras el recurso de protección

Los mensajes muestran que Correa mantuvo informado a Hermosilla sobre el avance del conflicto y buscó involucrarlo cuando el recurso llegó a la Corte Suprema.

Uno de los intercambios más relevantes ocurrió cuando Correa le señaló: “Cuando puedas, juntémonos. Estamos con plazos muy encima y tu gestión, créeme, es determinante ”.

Horas después agregó que la visita de Heraldo Brito, entonces presidente de la Corte Suprema, al Palacio de La Moneda podía ser “un buen momento para el tema de la CGR”.

Más adelante, cuando la causa llegó finalmente a la Corte Suprema, Hermosilla le informó: “Llegó la protección de la subCGR”, mensaje que Correa respondió con un escueto: “Gracias Lucho”.

¿Por qué José Ramón Correa está bajo investigación?

Actualmente, José Ramón Correa se encuentra bajo la atención del Ministerio Público por su participación en operaciones vinculadas al caso Sartor, una administradora de fondos investigada por posibles irregularidades financieras.

El abogado compró el 21% de Azul Azul mediante financiamiento proveniente de un fondo domiciliado en Delaware y vinculado a Sartor. Esa operación forma parte de las diligencias que hoy mantienen a Correa en el radar de la fiscalía.

La investigación también expone una amplia red de contactos judiciales y políticos. En distintos chats, Correa aparece coordinando apoyos para nombramientos en tribunales superiores, promoviendo candidatos y reportando reuniones con jueces y ministros de cortes.