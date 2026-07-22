Seguro de Cesantía flexibiliza requisitos por lluvias: Quiénes pueden acceder al beneficio especial

Aquellas personas que se encuentren en alguna de las zonas afectadas por las lluvias podrán acceder a beneficios a través de la AFC.

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) flexibilizará los requisitos y aumentará los montos de cobro del Seguro de Cesantía para las personas que vivan o trabajen en los sectores más afectados.

Debido a los daños que dejaron las intensas lluvias del tren de sistemas frontales, el presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco en la región de Atacama.

Esas zonas ahora podrán acceder a un ajuste automático en requisitos de acceso y monto de beneficios que permitirán apoyar a los más afectados durante la emergencia.





Quiénes pueden acceder

La medida aplicará a quienes hayan perdido su empleo en zonas declaradas en estado de catástrofe , zonas afectadas por catástrofe o bajo alerta sanitaria.

Es decir, que trabajadores de la región de Coquimbo y la provincia de Huasco (región de Atacama) podrán acceder a los nuevos beneficios del Seguro de Cesantía.

El único requisito para acceder será que el domicilio o el lugar de trabajo de la persona se encuentre en alguna de las zonas afectadas por las lluvias.

Requisitos y beneficios extraordinarios del Seguro de Cesantía

Menos cotizaciones para acceder a la Cuenta Individual de Cesantía (CIC):

Trabajadores con contrato indefinido y trabajadoras de casa particular: se exigirán 8 cotizaciones, en lugar de las 10 habituales.

Trabajadores con contrato a plazo fijo: se requerirán 4 cotizaciones, en vez de las 5 establecidas en condiciones normales.

Flexibilización para acceder al Fondo de Cesantía Solidario (FCS):

Se solicitarán 8 cotizaciones en los últimos 24 meses previos al término de la relación laboral, manteniendo la exigencia de que las tres últimas sean continuas y con el mismo empleador.

En régimen normal, el requisito corresponde a 10 cotizaciones.

Aumento del monto de las prestaciones:

En caso de estado de catástrofe por calamidad pública, zona afectada por catástrofe o alerta sanitaria, se incrementarán las tasas de reemplazo de las prestaciones con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía (CIC) desde el tercer hasta el quinto mes de pago.

¿Cómo cobrar el beneficio?

Para cobrar el beneficio debes ingresar con RUT y ClaveÚnica sucursal virtual de AFC o haciendo clic en la imagen de abajo.