Seguro de Cesantía flexibiliza requisitos por lluvias: Quiénes pueden acceder al beneficio especial
Aquellas personas que se encuentren en alguna de las zonas afectadas por las lluvias podrán acceder a beneficios a través de la AFC.
La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) flexibilizará los requisitos y aumentará los montos de cobro del Seguro de Cesantía para las personas que vivan o trabajen en los sectores más afectados.
Debido a los daños que dejaron las intensas lluvias del tren de sistemas frontales, el presidente José Antonio Kast decretó estado de catástrofe para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco en la región de Atacama.
Esas zonas ahora podrán acceder a un ajuste automático en requisitos de acceso y monto de beneficios que permitirán apoyar a los más afectados durante la emergencia.
Quiénes pueden acceder
La medida aplicará a quienes hayan perdido su empleo en zonas declaradas en estado de catástrofe, zonas afectadas por catástrofe o bajo alerta sanitaria.
Es decir, que trabajadores de la región de Coquimbo y la provincia de Huasco (región de Atacama) podrán acceder a los nuevos beneficios del Seguro de Cesantía.
El único requisito para acceder será que el domicilio o el lugar de trabajo de la persona se encuentre en alguna de las zonas afectadas por las lluvias.
Requisitos y beneficios extraordinarios del Seguro de Cesantía
- Menos cotizaciones para acceder a la Cuenta Individual de Cesantía (CIC):
Trabajadores con contrato indefinido y trabajadoras de casa particular: se exigirán 8 cotizaciones, en lugar de las 10 habituales.
Trabajadores con contrato a plazo fijo: se requerirán 4 cotizaciones, en vez de las 5 establecidas en condiciones normales.
- Flexibilización para acceder al Fondo de Cesantía Solidario (FCS):
Se solicitarán 8 cotizaciones en los últimos 24 meses previos al término de la relación laboral, manteniendo la exigencia de que las tres últimas sean continuas y con el mismo empleador.
En régimen normal, el requisito corresponde a 10 cotizaciones.
- Aumento del monto de las prestaciones:
En caso de estado de catástrofe por calamidad pública, zona afectada por catástrofe o alerta sanitaria, se incrementarán las tasas de reemplazo de las prestaciones con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía (CIC) desde el tercer hasta el quinto mes de pago.
¿Cómo cobrar el beneficio?
Para cobrar el beneficio debes ingresar con RUT y ClaveÚnica sucursal virtual de AFC o haciendo clic en la imagen de abajo.