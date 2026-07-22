Extienden plazo de inscripción para la PAES Regular 2026: Revisa cómo y hasta cuándo puedes registrarte

Las autoridades anunciaron la medida debido a la emergencia climática que afectó a la zona centro y norte del país.

Quienes no hayan realizado su inscripción para rendir la PAES Regular 2026, correspondiente al Proceso de Admisión 2027, tendrán más tiempo para realizar el trámite.

Inicialmente el plazo vencía a las 13:00 horas del miércoles 22 de julio y el Demre había anunciado que iba a haber periodo de prórroga.

Sin embargo, las autoridades anunciaron una extensión excepcional del plazo debido a la emergencia climática registrada en los últimos días por el tren de sistemas frontales.





¿Hasta cuándo se extendió la inscripción de la PAES Regular?

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el nuevo plazo para inscribirse en la PAES Regular vencerá el l unes 27 de julio, a las 13:00 horas .

En el caso de Rapa Nui el plazo será hasta las 11:00 horas y para las regiones de Aysén y Magallanes hasta las 14:00 horas.

La extensión busca facilitar que las y los postulantes puedan completar el proceso, considerando las complicaciones que han provocado las condiciones meteorológicas en distintas regiones del país.

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¿Dónde inscribirse para rendir la PAES?

La inscripción se realiza completamente en línea a través del portal oficial del Sistema de Acceso y el sitio del DEMRE, donde los postulantes deben completar sus antecedentes y seleccionar las pruebas que rendirán.

Las pruebas de la PAES Regular se aplicarán los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2026, como parte del Proceso de Admisión 2027.

Fechas importantes: Calendario del proceso de Admisión 2027