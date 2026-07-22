La acción del sobreviviente que permitió el rescate en Cajón del Maipo: Quedó registrado en video

Fue a las 7:30 horas de este miercóles cuando, desde el aeródromo de Tobalaba, despegó el helicóptero que logró divisar a las tres personas que estaban desaparecidas en la cordillera.

El capitán Matías Zagal, de la Prefectura Área de Carabineros, entregó nuevos antecedentes sobre el rescate de las tres personas desaparecidas que desde el jueves pasado estában inubicables en la cordillera del Cajón del Maipo.

Martina Núñez, de 22 años, Magdalena Retamal, de 31, y Manuel Orellana, un sujeto apodado El Chino, fueron hallados con vida luego que lograran llegar por sus propios medios hasta un refugio que contaba con comida y abrigo.

De acuerdo con el policía, el helicóptero comenzó esta mañana las labores de búsqueda debido a las condiciones meteorológicas favorables. Fue así como las 7:30 horas despegó desde el aeródromo de Tobalaba con personal del GOPE.





Luego, relató, debido a los constantes sobrevuelos, los sobrevivientes se percataron de la aeronave y uno de ellos, el hombre, salió de la cabaña para dar aviso de su presencia.

“Gracias a toda la labor que hemos realizado, las personas pudieron salir del refugio en el que estaban y ahí (los carabineros) se lograron percatar que los tres se encontraban con vida”, detalló.

Según agregó, el “ hombre salió a hacernos las señales respectivas y proseguimos hacer el aterrizaje y poder hacer la extracción”. Este momento, de hecho, quedó registrado en un video que fue difundido tras el procedimiento.

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