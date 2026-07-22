Una serie de videos muestran cómo fue el complejo y exitoso operativo que permitió el hallazgo con vida de las personas que desde el miércoles pasado se encontraban inubicables en la cordillera.

Videos difundidos la mañana de este miércoles muestran cómo fue el exitoso operativo que permitió el rescate de las tres personas que desde el miércoles pasado estaban desaparecidas en el Cajón del Maipo, en la región Metropolitana.

Las imágenes registraron el momento exacto en que, desde el helicóptero, divisaron a uno de los sobrevivientes haciendo señas hacia el cielo a las afueras de un refugio ubicado en las cercanías de las Termas de Colina.

Luego, en otros dos videos, se aprecia el rápido despliegue de los funcionarios en plena cordillera para dar con uno de los desaparecidos, quien en cosa de minutos logró subir a la aeronave.

Así fue el operativo de rescate

Según informó la Policía de Investigaciones, Martina Núñez, Magdalena Retamal y Manuel Orellana llegaron por sus propios medios hasta la cabaña, donde lograron sobrevivir gracias a las provisiones que había en su interior.

A cargo del complejo procedimiento estuvieron funcionarios de la PDI, personal del ejército, el GOPE de Carabineros, Bomberos, Socorro Andino y Senapred.

“El helicóptero está tripulado por Carabineros del GOPE (…). Pero esto es un trabajo mancomunado de las instituciones del Estado en respuesta a la necesidad de estas familias”, dijo Tatiana García-Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas (Briup).

Desde la Fiscalía Local de La Florida también confirmaron que los rescatados fueron trasladados hasta centros asistenciales y que, luego, serán entrevistados para determinar las circunstancias en que subieron y se mantuvieron en este aislamiento.