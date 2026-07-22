Confirman detención de “El Panda”, prófugo por el ataque a disparos contra carabineros en Lo Espejo

El sujeto, que sería integrante de la banda conocida como “Los Chicorte”, fue capturado en la misma comuna tras varios días de búsqueda. Según antecedentes preliminares, intentó escapar por los techos de la vivienda donde se encontraba oculto.

Tras cinco días de intensa búsqueda, personal del OS9 detuvo este miércoles a Benjamín Aedo González, conocido como “El Panda”, sindicado como el autor del ataque armado que dejó a dos carabineros heridos durante una fiscalización en la comuna de Lo Espejo.

El sujeto fue capturado durante un operativo desarrollado en la Región Metropolitana. De acuerdo con antecedentes preliminares, intentó escapar por los techos del inmueble donde se ocultaba, aunque finalmente fue reducido por los efectivos policiales.

Según información entregada en el matinal Contigo en la Mañana, Aedo era considerado un objetivo prioritario para las policías y estaría vinculado a la banda criminal “Los Chicorte”, organización asociada al delincuente apodado “El Chicorte”, actualmente detenido en España.





El ataque a carabineros en Lo Espejo

Los hechos ocurrieron la mañana del viernes 17 de julio, cuando funcionarios de la 42ª Comisaría Radiopatrullas realizaban controles preventivos en Lo Espejo.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el sospechoso intentó evadir una fiscalización y posteriormente abrió fuego contra los uniformados, efectuando más de 30 disparos. El ataque dejó heridos a un subteniente y a un cabo primero, quienes fueron trasladados al Hospital de Carabineros.

Las cámaras de seguridad captaron al sujeto escapando vestido completamente de negro y portando el arma utilizada en el ataque, imágenes que resultaron clave para su identificación.

“El Panda” no habría sido detenido solo

Luego del atentado, Carabineros desplegó un amplio operativo que incluyó patrullajes terrestres, apoyo aéreo y allanamientos en distintos sectores de la capital.

Según trascendió, “El Panda” no habría sido detenido solo, ya que se investiga la participación de otras personas que presuntamente le brindaron refugio durante los días que permaneció prófugo.

Asimismo, fuentes policiales indicaron que el arma utilizada en el ataque correspondería a una pistola Glock 9 milímetros modificada, equipada con cargador extendido y un sistema que permitía aumentar su capacidad de disparo.