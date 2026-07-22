VIDEO | Camión con 400 cerdos se dio vuelta en plena carretera a la altura de Talagante

Los animales están siendo contenidos por personal municipal, mientras que la pista de acceso a la Ruta 78 permanece restringida debido a la emergencia.

La mañana de este miércoles, un camión que transportaba cerdos protagonizó un accidente en la comuna de Talagante, región Metropolitana.

El vehículo se dio vuelta en plena carretera, provocando la caída de cerca de 400 ejemplares en medio de la ruta.

De acuerdo a lo que detalló Transporte Informa, el hecho se produjo en el sector de la rotonda de Avenida Talante para acceder a Avenida 21 de Mayo.





Los animales están siendo contenidos por personal municipal a la espera de otro camión para transportarlos.

El conductor del camión estaría en buen estado de salud y sin mayores lesiones tras el accidente.

Debido al volcamiento, a esta hora está restringida la pista que permite el ingreso a la Ruta 78.