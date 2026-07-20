“Todos los años lo mismo”: Paola Troncoso sacó aplausos con furioso reclamo tras 3 días sin luz por sistema frontal

La actriz y comediante fue hasta su cuenta de Instagram para apuntar contra la CGE por la prolongada interrupción del suministro eléctrico en Talagante.

Paola Troncoso acudió a sus redes sociales para realizar un duro reclamo en contra de la Compañía General de Electricidad (CGE).

En medio del potente sistema frontal que afecta con fuerza a la zona norte del país, y que ha causado daños significativos en el centro y en el sur, la actriz decidió hacer un descargo tras cumplir tres días sin luz en Talagante.

“En sectores de Talagante llevamos 3 días sin luz, ¡paren el hueveo! ¿No estará bueno ya? Todos los años lo mismo, ¿o acaso tendrán que ser 4 días como el temporal pasado?”, reclamo.





En esa línea, la comediante continuó con su descargo y enumeró algunos de los daños y consecuencias que podrían sufrir los hogares producto de la interrupción.

“Personas que pierden alimentos de sus refrigeradores o sus artefactos sufren daños por las alzas o bajas de voltaje, y un montón de inconvenientes más. Pero esta empresa, como siempre, siendo unos incompetentes”, arremetió.

Finalmente, Troncoso señaló que “CGE sabe de la enorme cantidad de reclamos que los clientes tenemos a su empresa”. “No solo por esta contingencia”, agregó, “sino por el pésimo servicio de siempre y es por eso que no permite etiquetarlos“.

“Te apoyo Paola… Soy de Peñaflor y nos pasa lo mismo”, “Te apoyo, 72 horas sin luz, no hay alimentos que duren sin refrigerar” y “Totalmente de acuerdo, cero preocupación con las personas mayores y electrodependientes”, fueron algunas de las reacciones.

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