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“Todos los años lo mismo”: Paola Troncoso sacó aplausos con furioso reclamo tras 3 días sin luz por sistema frontal

La actriz y comediante fue hasta su cuenta de Instagram para apuntar contra la CGE por la prolongada interrupción del suministro eléctrico en Talagante.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Paola Troncoso acudió a sus redes sociales para realizar un duro reclamo en contra de la Compañía General de Electricidad (CGE).

En medio del potente sistema frontal que afecta con fuerza a la zona norte del país, y que ha causado daños significativos en el centro y en el sur, la actriz decidió hacer un descargo tras cumplir tres días sin luz en Talagante.

“En sectores de Talagante llevamos 3 días sin luz, ¡paren el hueveo! ¿No estará bueno ya? Todos los años lo mismo, ¿o acaso tendrán que ser 4 días como el temporal pasado?”, reclamo.

En esa línea, la comediante continuó con su descargo y enumeró algunos de los daños y consecuencias que podrían sufrir los hogares producto de la interrupción.

“Personas que pierden alimentos de sus refrigeradores o sus artefactos sufren daños por las alzas o bajas de voltaje, y un montón de inconvenientes más. Pero esta empresa, como siempre, siendo unos incompetentes”, arremetió.

Finalmente, Troncoso señaló que “CGE sabe de la enorme cantidad de reclamos que los clientes tenemos a su empresa”. “No solo por esta contingencia”, agregó, “sino por el pésimo servicio de siempre y es por eso que no permite etiquetarlos“.

“Te apoyo Paola… Soy de Peñaflor y nos pasa lo mismo”, “Te apoyo, 72 horas sin luz, no hay alimentos que duren sin refrigerar” y “Totalmente de acuerdo, cero preocupación con las personas mayores y electrodependientes”, fueron algunas de las reacciones.

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