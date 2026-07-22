Tragedia en Viña del Mar: Investigan imprudente maniobra como origen del accidente en Metro

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la tragedia se produjo cerca de las 17:15 horas del martes, en pleno horario punta, cuando dos vehículos colisionaron en las inmediaciones de Plaza Sucre.

Una serie de diligencias se desarrollan para esclarecer las circunstancias del grave accidente ocurrido la tarde del martes en el acceso a la estación Viña del Mar de EFE, hecho que dejó una persona fallecida y al menos cuatro lesionados.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la tragedia se produjo cerca de las 17:15 horas, en pleno horario punta, cuando dos vehículos colisionaron en las inmediaciones de Plaza Sucre.

Tras el impacto, uno de los automóviles perdió el control, atravesó las barreras de protección e ingresó por el acceso peatonal de la estación, atropellando a varias personas que transitaban por el lugar.

La víctima fatal corresponde a una persona que se encontraba descendiendo por las escaleras de acceso al metro al momento del accidente. Según la información preliminar, se dirigía a tomar un tren con destino al interior de la región cuando fue impactada por el vehículo.

Respecto a los lesionados, las autoridades informaron que presentan heridas de diversa consideración, pero ninguno se encuentra en riesgo vital.

La maniobra que está bajo investigación

Según los primeros antecedentes recopilados por Carabineros, el accidente se habría originado cuando uno de los conductores intentó realizar un viraje en segunda fila, provocando la colisión con otro vehículo .

Producto del impacto, la conductora del automóvil rojo habría perdido el control, derribó las rejas perimetrales e ingresó a la estación de Metro Viña del Mar, donde terminó embistiendo a los peatones.





De manera preliminar, las indagatorias apuntan a que el conductor del segundo vehículo habría tenido responsabilidad en el origen del accidente. Sin embargo, la conductora que terminó al interior de la estación también quedó bajo investigación, ya que mantenía documentación vencida.

Luis Ventura, fiscal adjunto de Valparaíso, detalló que la conductora “es una persona de nacionalidad extranjera, cuya documentación del vehículo estaba vencida”.

Actualmente, la dinámica del accidente de tránsito va a ser investigada por parte de la SIAT de Carabineros.

Durante esta jornada, ambos conductores serán puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Viña del Mar, instancia en la que se determinarán las responsabilidades iniciales mientras continúan los peritajes para esclarecer cómo se produjo el fatal accidente.