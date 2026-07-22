Cuidador detalló cómo lograron sobrevivir desaparecidos en el Cajón del Maipo: Refugio tenía “hasta copete”

Nano, quien dejó abierto su refugio y lleno de provisiones, contó cómo acondicionó el lugar con provisiones y comida en medio del sistema frontal.

La Policía de Investigaciones confirmó el hallazgo con vida de las tres personas que se encontraban desaparecidas en el Cajón del Maipo desde la semana pasada.

Se trata de trata de dos mujeres de dos mujeres de 21 y 31 años, y un hombre de 33 años, a quienes se les había perdido el rastro la madrugada del jueves pasado, en medio del inicio del intenso sistema frontal.

De acuerdo a información de la PDI, las tres personas fueron encontradas en Termas de Colina, sector en que el permanecieron en un refugio para resguardarse.





El grupo se había reunido para una salida nocturna y posteriormente emprendieron rumbo al sector cordillera, pero el temporal obligó al cierre de caminos debido a la cantidad de nieve caída.

¿Cómo lograron sobrevivir en el refugio?

El matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión conversó Nano, un hombre que de forma desinteresada dejó abierto su refugio en Termas de Colina y se encargó de reponer provisiones en el lugar para que pudieran sobrevivir los tres desaparecidos.

“Yo tenía la hipótesis que si están en el refugio, están bien; si no están en el refugio, estábamos mal”, declaró el hombre.

Según comentó el hombre el lugar estaba acondicionado y con comida y enseres suficientes para garantizar la estadía de las tres personas y “podían haber pasado un mes sin problemas”.

De acuerdo a la explicación de Nano, los desaparecidos pudieron mantenerse a salvo gracias a había comida enlatada y verduras, elementos de abrigo, leña e incluso “hasta unos copetes”.