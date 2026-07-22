Brutal agresión de guardias municipales a comerciantes informales: Alcalde de Puente Alto ordenó su desvinculación

A través de una declaración en redes sociales, el jefe comunal de Puente Alto condenó las acciones “de manera categórica” y aseguró que este tipo de hechos “atentan contra el Estado de derecho”.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, anunció la desvinculación de tres funcionarios de seguridad municipal luego de la viralización de registros que muestran agresiones contra personas durante un operativo de fiscalización al comercio informal.

A través de una declaración en redes sociales, el jefe comunal condenó las acciones “de manera categórica” y aseguró que “atentan contra el Estado de derecho, atentan también contra los derechos humanos”.

Toledo informó que, además de iniciar un sumario administrativo, se tomó la decisión de separar de sus cargos a tres funcionarios involucrados en los hechos.

“Hemos tomado la decisión de no solo iniciar un sumario administrativo, sino que también de desvincular a tres funcionarios que se encuentran involucrados , no solo en este procedimiento, sino que en otros procedimientos que también están bajo sumario administrativo“, señaló.





Alcalde Toledo anunció cambios en seguridad municipal

Junto con las desvinculaciones, el alcalde confirmó cambios en la estructura de Seguridad Pública del municipio, apuntando a situaciones que, según indicó, se habrían repetido en algunas unidades.

“También vamos a sustituir al jefe operativo de Seguridad Pública producto de los hechos que, lamentablemente, en algunas ocasiones y en algunas unidades han sido de manera sistemática”, sostuvo.

Bien alcalde @matiastoledoh. Desvinculó a los 3 matones que golpearon a una persona, y despidió al jefe operativo de Seguridad. En Puente Alto se respetan los DDHH. pic.twitter.com/BuzQqM1B5z — Difamador (@difamadores) July 22, 2026

La autoridad comunal explicó que las medidas buscan enviar una señal clara frente a este tipo de conductas y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. “No vamos a permitir que este tipo de acciones empañen la gestión que hemos llevado adelante”, indicó.

“Ante situaciones graves, medidas justas, medidas firmes y medidas que vengan hoy día a dar una solución y una tranquilidad a los vecinos de Puente Alto”, concluyó.