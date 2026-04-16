Segundos antes del inicio de su charla en el marco de la inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, la secretaria de Estado fue insultada por uno de los asistentes.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, fue insultada este jueves mientras participaba de la inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM).

El hecho ocurrió en horas de esta mañana cuando la secretaria de Estado se preparaba para comenzar una alocución su charla magistral “Política energética de Chile: desafíos y academia”.

Sin embargo, mientras presentaban su nombre antes de subir al escenario del Teatro Aula Magna del Campus Casa Central Valparaíso, se escuchó una serie de gritos en su contra.





“¡Migajera! ¡Renuncia, vieja…!”, se escuchó en la transmisión oficial, que ya no se encuentra disponible en plataformas. De inmediato, el moderador pidió respeto y dio el pase a Rincón.

“Una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no la iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja“, comenzó entre risas su presentación la titular de Energía

Esta episodio llega poco más de una semana después de lo ocurrido con Ximena Lincolao, ministra de Ciencias, quien sufrió una agresión mientras participaba en el inicio del año académico de la Universidad Austral, en Valdivia.

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