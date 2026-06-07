La emoción de Julio Jung hijo al recordar el último encuentro con su padre: “Todo fue maravilloso”

Pese a la tristeza de la pérdida, Julio Jung Duvauchelle, único hijo del fallecido actor nacional, atesora con especial cariño el último instante que logró tener con su papá.

El fallecimiento del actor Julio Jung a los 84 años ha dejado un profundo pesar en el mundo del espectáculo. Su hijo, el también actor Julio Jung Duvauchelle, compartió detalles conmovedores sobre los últimos momentos compartidos con su padre en la residencia donde vivía desde hace unos años producto de la demencia senil que le aquejaba.

Pese a la tristeza de la pérdida, Jung Duvauchelle atesora con especial cariño ese último encuentro ocurrido el pasado miércoles, tres días antes del fallecimiento.

“Pude ir con mi hija Matilda, de 10 años. Aunque él ya hablaba poquito, se emocionó mucho y le dijo a la Mati que estaba muy bonita“, creveló en entrevista con LUN.

El comediante también recordó un detalle muy personal de ese día. “Para que estuviera contento, le llevamos un helado que parece sánguche (con galletas) porque le gustaban mucho. Todo fue maravilloso”.

Este último encuentro quedó plasmado en una desgarradora imagen publicada por el miembro de Detrás del Muro a través de Instagram, donde aparecen entrelazadas tres manos correspondientes a tres generaciones de la familia.





La emoción de Julio Jung hijo tras la partida de su padre

Sobre el legado y la figura de su padre, actor reflexionó sobre el impacto que han tenido las muestras de afecto recibidas tras el deceso: “Con todo el cariño que le han demostrado a mi padre, uno se siente millonario . Es impagable”.

Asimismo, el actor destacó la faceta intelectual de su progenitor, un ávido lector que “leía de todo, devoraba al menos uno o dos libros por semana”.

Finalmente, el hijo del recordado intérprete subrayó la huella imborrable que dejó en él su faceta profesional: “Fue una gran experiencia para mí. Mi padre hacía siempre perfectos sus personajes desde la primera lectura en los ensayos. Siempre lo hacía con la intención correcta”.

La ceremonia de despedida de Julio Jung se llevará a cabo este domingo en el Teatro Oriente de Providencia, comuna donde también ejerció como concejal.