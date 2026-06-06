A los 84 años murió el actor Julio Jung, figura emblemática del teatro y la TV chilena

El deceso fue confirmado por la familia del legendario intérprete, quien en los últimos años se mantenía alejado de las tablas y la televisión. Su hijo, el también actor Julio Jung Duvauchelle, compartió una emotiva imagen en redes sociales.

Durante la jornada de este sábado se confirmó el fallecimiento del destacado actor chileno Julio Jung a los 84 años, dejando un profundo pesar en el mundo de la cultura y las artes escénicas.

Reconocido por su extensa trayectoria en teatro, cine, televisión y radioteatro, Jung fue considerado uno de los intérpretes más importantes y versátiles de la escena nacional.

El deceso fue confirmado por la familia al medio The Clinic. En las últimas horas, su hijo Julio Jung Duvauchelle compartió una imagen sosteniendo la mano de su padre. “El triunvirato Jung, #foreverJung”, escribió en una emotiva publicación en Instagram.





Una vida marcada por el teatro

Nacido en Santiago en 1942, Jung inició su carrera artística siendo muy joven en el radioteatro, para luego integrarse al histórico grupo Ictus y desarrollar una destacada carrera tanto en Chile como en Venezuela durante su exilio tras el golpe de Estado de 1973.

Participó en emblemáticos espacios televisivos como La Manivela y Mediomundo, además de construir una sólida trayectoria cinematográfica con películas como Amnesia, Coronación, Cachimba y El regalo.

En el plano personal, estuvo casado con la actriz María Elena Duvauchelle, con quien tuvo a su único hijo, el también actor Julio Jung Duvauchelle. Posteriormente contrajo matrimonio con la diseñadora y empresaria Tessa Aguadé.

Más allá de los escenarios, también desarrolló una faceta pública como concejal de Providencia y consejero cultural de Chile en Barcelona.

Durante sus últimos años, Julio Jung enfrentó un progresivo deterioro cognitivo asociado a su avanzada edad, una situación que se agudizó tras la pandemia. Luego de un período en que recibió cuidados en su hogar, su familia decidió trasladarlo a una residencia especializada, donde permaneció durante los últimos dos años.

Su hijo relató recientemente el difícil proceso que significó acompañar el avance de su enfermedad y despedirse paulatinamente de quien consideraba su gran referente. “Todos tenemos un papá que es nuestro héroe, y duele ver cómo se va apagando”, confesó.