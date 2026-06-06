“Forever Jung”: La desgarradora imagen del hijo de Julio Jung tras la muerte de su padre

Julio Jung Duvauchelle, hijo del fallecido intérprete nacional, publicó una sentida fotografía pocas horas antes de darse a conocer públicamente el deceso.

La muerte del destacado actor Julio Jung, confirmada este sábado a los 84 años, ha generado múltiples muestras de cariño en el mundo de la cultura. Una de las más emotivas provino de su hijo, el también actor Julio Jung Duvauchelle, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle una sentida despedida.

A través de una historia publicada en Instagram, el intérprete compartió una fotografía en la que aparecen entrelazadas tres manos correspondientes a tres generaciones de la familia.

En la imagen identificó a cada integrante como “papá”, “abuelo” y “nieta”, acompañando la publicación con la frase “el triunvirato Jung” y el hashtag “#foreverjung”.

Cabe mencionar que en una de sus últimas entrevistas, el integrante de Detrás del Muro expresó: “Todos tenemos un papá que es nuestro héroe, y duele ver cómo se va apagando”, haciendo alusión al delicado estado de salud que enfrentaba su padre en los últimos años.





¿Quién fue Julio Jung?

Nacido en Santiago en 1942, Jung inició su carrera artística siendo muy joven en el radioteatro, para luego integrarse al histórico grupo Ictus y desarrollar una destacada carrera tanto en Chile como en Venezuela durante su exilio tras el golpe de Estado de 1973.

Participó en emblemáticos espacios televisivos como La Manivela y Mediomundo, además de construir una sólida trayectoria cinematográfica con películas como Amnesia, Coronación, Cachimba y El regalo.

En el plano personal, estuvo casado con la actriz María Elena Duvauchelle, con quien tuvo a su único hijo, el también actor Julio Jung Duvauchelle. Posteriormente, contrajo matrimonio con la diseñadora y empresaria Tessa Aguadé.

Más allá de los escenarios, también desarrolló una faceta pública como concejal de Providencia y consejero cultural de Chile en Barcelona.