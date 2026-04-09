09/ 04/ 2026 07:37

“No voy a dejar de ir a las universidades”: Ministra Lincolao se refiere a la agresión que sufrió en la UACh de Valdivia

Desde La Moneda, la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, se refirió al episodio de agresión que vivió en la Universidad Austral de Chile en Valdivia, durante la inauguración del año académico. “Yo voy a seguir yendo a las universidades, nosotros vamos a seguir conversando con los académicos, con los estudiantes. Yo no creo que esto nos para, para nada, estoy con la dedicación absoluta “, indicó enfáticamente la jefa de cartera, asegurando que no se siente atemorizada al respecto. “No tengo miedo ni creo que esto va a parar para nada ni a mí ni a los otros ministros de seguir trabajando por todos los chilenos y de interactuar con todos los chilenos”, añadió.