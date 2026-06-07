Fuerte sismo en Argentina se percibe en el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor ocurrió durante la mañana de este domingo y se percibió en la región de Antofagasta.

Un sismo de 4,7 sacudió a la a Argentina y se percibió en Chile, en la frontera con la región deAntofagasta.

Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 09:57 de este domingo 7 de mayo.

El movimiento telúrico se registró a 88 km al oeste de San Antonio de los Cobres, Argentina.

De acuerdo al organismo, el temblor se registró a una profundidad de 183 kilómetros.