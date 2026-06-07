Temblor hoy 7 de junio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este domingo 7 de junio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, domingo 7 de junio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.1

: 3.1 Hora: 06:21 horas.

06:21 horas. Epicentro : 110 km al SE de Ollagüe, región de Antofagasta.

: 110 km al SE de Ollagüe, región de Antofagasta. Profundidad: 208 km.

Magnitud : 3.3

: 3.3 Hora: 05:20 horas.

05:20 horas. Epicentro : 46 km al SO de Mina Collahuasi, región de Tarapacá.

: 46 km al SO de Mina Collahuasi, región de Tarapacá. Profundidad: 104 km.

Magnitud : 3.5

: 3.5 Hora: 04:35 horas.

04:35 horas. Epicentro : 76 km al SE de Socaire, región de Antofagasta.

: 76 km al SE de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 196 km.

Magnitud : 3.2

: 3.2 Hora: 04:08 horas.

04:08 horas. Epicentro : 9 km al E de Pica, región de Tarapacá.

: 9 km al E de Pica, región de Tarapacá. Profundidad: 103 km.

Magnitud : 3.3

: 3.3 Hora: 00:18 horas.

00:18 horas. Epicentro : 29 km al NO de Ollagüe, región de Antofagasta.

: 29 km al NO de Ollagüe, región de Antofagasta. Profundidad: 126 km.