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Fuerte sismo se registra en el norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor ocurrió a las 20:41 horas de este martes 26 de mayo en la región de Antofagasta.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

Un sismo de 5.0 sacudió este martes 26 de mayo a la zona norte del país, específicamente a la región de Antofagasta. 

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 17:52 horas y se registró a 41 kilómetros al sureste de Sierra Gorda. 

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 96 kilómetros.

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