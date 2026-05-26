Fuerte sismo se registra en el norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor ocurrió a las 20:41 horas de este martes 26 de mayo en la región de Antofagasta.

Un sismo de 5.0 sacudió este martes 26 de mayo a la zona norte del país, específicamente a la región de Antofagasta.

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 17:52 horas y se registró a 41 kilómetros al sureste de Sierra Gorda.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 96 kilómetros.

Hora Local: 2026/05/26 20:41:50, mag: 5.0, Lat: -23.22, Lon: -69.14, Prof: 96.98, Loc : 41.0 km al SE de Sierra Gorda — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) May 27, 2026