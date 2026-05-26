“Fue algo más que…”: Belén Soto confirmó haber tenido una relación con Cristian Arriagada y se refirió a las polémicas

La actriz y el médico cirujano habrían tenido una relación amorosa breve durante el 2020.

Este martes, Belén Soto rompió el silencio y confirmó haber tenido una relación amorosa en el pasado con el doctor Cristian Arriagada.

Esto, luego de las polémicas en las que se ha visto envuelto el médico cirujano en los últimos días, donde también se le acusó de haber negado múltiples parejas amorosas desde la muerte de Javiera Suárez.





Belén Soto confirma romance pasado con Cristian Arriagada

Entre ellas estaba Belén Soto, quien conversó con Camilísima para Zona de Estrellas y escribió: “Con Cristian compartimos hace muchísimos años en un momento en que ambos estábamos solteros”.

En esa misma línea, agregó: “Fue algo más que breve y desde entonces ha sido únicamente de amistad, cariño y respeto todos estos años”.

“Me alegra sinceramente verlo feliz y tanto a él, como a Kika, les tengo muchísimo cariño”, aseguró la actriz.

Por otra parte, expuso: “No tengo nada más que agregar sobre una situación del pasado que no tiene relación con el presente y que, honestamente, no me involucra. Les deseo lo mejor a ambos”.

Camilísima conversó con el círculo cercano de Soto, quienes expusieron que el romance fue en 2020 tras un breve término amoroso entre Belén y Branko Bacovich.

Sin embargo, cercanos a la pareja aseguraron a la panelista que Arriagada habría sido una especie de “fantasma” en la relación, una vez que Soto y Bacovich decidieron darse una segunda oportunidad.