Exclusivo: “Entré en desesperación”: Habla madre de guagua de 4 meses sustraída en robo

La mujer describió los instantes como los peores y mas angustiantes de su vida. En paralelo, las policías trabajan para dar con el paradero de la banda que cometió ese asalto, y que habría realizado otros delitos la noche de este lunes, en el mismo sector de Puente Alto.

“Visité a mi suegra y cuando me iba a mi casa, subo a la bebé, le doy un abrazo a mi suegra y cuando subí al auto no alcancé a cerrar la puerta porque me abordaron estos sujetos y uno me apuntó con un arma”, partió declarando Enis.

“Entré en una desesperación muy grande por mi hija, porque la puerta quedó abierta, pensaba que mi hija se iba a salir, pensé lo peor, fue horrible”, agregó.