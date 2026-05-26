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Exclusivo: “Entré en desesperación”: Habla madre de guagua de 4 meses sustraída en robo

La mujer describió los instantes como los peores y mas angustiantes de su vida. En paralelo, las policías trabajan para dar con el paradero de la banda que cometió ese asalto.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital
En exclusiva, un equipo de Chilevisión Noticias conversó con la madre de la guagua de cuatro meses que estaba en su auto al momento de sufrir un portonazo.

 La mujer describió los instantes como los peores y mas angustiantes de su vida. En paralelo, las policías trabajan para dar con el paradero de la banda que cometió ese asalto, y que habría realizado otros delitos la noche de este lunes, en el mismo sector de Puente Alto.

 “Visité a mi suegra y cuando me iba a mi casa, subo a la bebé, le doy un abrazo a mi suegra y cuando subí al auto no alcancé a cerrar la puerta porque me abordaron estos sujetos y uno me apuntó con un arma”, partió declarando Enis.

Entré en una desesperación muy grande por mi hija, porque la puerta quedó abierta, pensaba que mi hija se iba a salir, pensé lo peor, fue horrible”, agregó.

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