Tribunal acoge demanda de Anatel en contra de Google por “abuso de posición dominante”

Los canales de televisión acusaron impacto en la competencia en el mercado digital. Ahora se deberán revisar los antecedentes del caso.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió a trámite la demanda presentada por los canales de televisión asociados a Anatel en contra de Google.

Una acción judicial que acusa a la empresa de afectar la competencia en el mercado digital y de generar un impacto en los ingresos de los medios de comunicación.

Los canales buscan que se adopten medidas. Ahora, con la resolución, el tribunal deberá revisar los antecedentes del caso.





La demanda acusa que “ Google abusa de su posición dominante en los mercados, tanto de los motores de búsqueda como en el mercado de la publicidad digital”.

“Buscamos un trato justo, donde nadie abuse de su posición en estos mercados. Esperamos que el tribunal pueda zanjar este asunto y establecer las medidas correctivas necesarias”, declaró Pablo Vidal, presidente de Anatel.