Inició pago de $100 mil por Bono de Transportistas: Últimos días para postular

El beneficio tiene por objeto mitigar el alza en el valor de los combustibles y se destinará exclusivamente a la compra de este suministro para propietarios y meros tenedores de taxis y colectivos.

Este lunes 20 de marzo inició el pago del bono destinado a taxis, taxis colectivos y transporte escolar, conocido como Bono de Transportistas, dispuesto entre las medidas de mitigación por el alza del precio de los combustibles en el marco del Plan Chile Sale Adelante.

Según informó el gobierno, el total de beneficiarios de esta primera fecha corresponde a 48.284 personas, de las cuales 46.333 recibieron los fondos a través del Bolsillo Electrónico de Combustibles asociado a su CuentaRUT de BancoEstado.

“En apenas dos semanas, pudimos hacer el traspaso de los recursos a cerca de un 40% del universo total de potenciales beneficiarios”, declaró el ministro de Transportes, Louis de Grange.

Monto del Bono de Transportistas

El bono se pagará entre abril y septiembre de 2026 y dejará otorgarse a contar del mes siguiente a aquel en que el precio promedio mensual del petróleo Brent, reportado por la Comisión Nacional de Energía, sea inferior a 80 dólares.

El monto es el siguiente:

Cada persona natural beneficiaria podrá recibir como máximo $100.000 mensuales.

Los propietarios o meros tenedores podrán designar a uno o más conductores como beneficiario. En caso de inscribir a un conductor, éste recibirá un correo para confirmar su inscripción.





Así es el proceso de inscripción

La inscripción funcionará a través de la página del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En el botón “Postula aquí como propietario” se puede postular como propietario, mero tenedor, comunero o representante legal de Persona Jurídica.

Para poder realizar el trámite como conductor a través del botón “Postula aquí como conductor”, el propietario debe haber postulado previamente al conductor.

Para consultar el estado de tu postulación usa las opciones: “Consulta estado de postulación conductor” o “Consulta estado de postulación propietario”.

Fechas de pago del bono

El Ministerio de Transportes definió un calendario de pagos escalonado dependiendo de la fecha en que se complete la inscripción: