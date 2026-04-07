Bono Transporte 2026: Revisa fecha de pago y quiénes reciben los $100 mil mensuales
El beneficio entregará $100.000 pesos mensuales a taxis, colectivos y transporte escolar con el fin de mitigar el alza en el precio de los combustibles. Revisa quiénes pueden postular.
Debido a la importante alza de los combustibles que se registró en las últimas semanas, el Ministerio de Transportes anunció el pago de un Bono de Combustibles.
El beneficio corresponde a $100.000 mensuales para taxis, colectivos y transporte escolar.
El bono está dirigido a propietarios y tenedores de vehículos de transporte remunerado de pasajeros inscritos y vigentes en sus respectivos registros al 24 de marzo de 2026.
Los tipos de transporte que pueden postular al bono son:
- Taxi básico
- Taxi ejecutivo
- Taxi de turismo
- Taxi colectivo (urbano o rural)
- Transporte escolar privado
- Colectivos Arica-Tacna (incluidos en el catastro del convenio bilateral Chile-Perú)
Fechas de pago del bono
El Ministerio de Transportes definió un calendario de pagos escalonado dependiendo de la fecha en que se complete la inscripción:
- Fecha de inscripción hasta el 7 de abril: pago el 15 de abril de 2026
- Fecha de inscripción entre el 8 y el 22 de abril: pago el 30 de abril de 2026
- Fecha de inscripción después del 22 de abril: pago durante mayo de 2026
Postula AQUÍ al Bono de Combustibles
Aquellos que cumplan con los requisitos para recibir los $100 mil del Bono de Combustibles deben postular de manera online a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes y seguir los siguientes pasos:
- Ingresa con tu Clave Única haciendo clic en este enlace mtt.gob.cl/planchilesaleadelante
- Selecciona el vehículo para el que solicitas el bono
- Define quién será el beneficiario: propietario o un conductor designado
- El sistema realizará una validación automática de los requisitos: vigencia en el registro, titularidad del vehículo y licencia del conductor
- De inmediato se desplegará la información con el resultado si fuiste o no beneficiado