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Bono Transporte 2026: Revisa fecha de pago y quiénes reciben los $100 mil mensuales

El beneficio entregará $100.000 pesos mensuales a taxis, colectivos y transporte escolar con el fin de mitigar el alza en el precio de los combustibles. Revisa quiénes pueden postular.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Debido a la importante alza de los combustibles que se registró en las últimas semanas, el Ministerio de Transportes anunció el pago de un Bono de Combustibles.

El beneficio corresponde a $100.000 mensuales para taxis, colectivos y transporte escolar.

El bono está dirigido a propietarios y tenedores de vehículos de transporte remunerado de pasajeros inscritos y vigentes en sus respectivos registros al 24 de marzo de 2026.

Los tipos de transporte que pueden postular al bono son:

  • Taxi básico
  • Taxi ejecutivo
  • Taxi de turismo
  • Taxi colectivo (urbano o rural)
  • Transporte escolar privado
  • Colectivos Arica-Tacna (incluidos en el catastro del convenio bilateral Chile-Perú)

Fechas de pago del bono

El Ministerio de Transportes definió un calendario de pagos escalonado dependiendo de la fecha en que se complete la inscripción:

  • Fecha de inscripción hasta el 7 de abril: pago el 15 de abril de 2026
  • Fecha de inscripción entre el 8 y el 22 de abril: pago el 30 de abril de 2026
  • Fecha de inscripción después del 22 de abril: pago durante mayo de 2026

Postula AQUÍ al Bono de Combustibles

Aquellos que cumplan con los requisitos para recibir los $100 mil del Bono de Combustibles deben postular de manera online a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes y seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa con tu Clave Única haciendo clic en este enlace mtt.gob.cl/planchilesaleadelante
  • Selecciona el vehículo para el que solicitas el bono
  • Define quién será el beneficiario: propietario o un conductor designado
  • El sistema realizará una validación automática de los requisitos: vigencia en el registro, titularidad del vehículo y licencia del conductor
  • De inmediato se desplegará la información con el resultado si fuiste o no beneficiado
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