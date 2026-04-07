Bono Transporte 2026: Revisa fecha de pago y quiénes reciben los $100 mil mensuales

El beneficio entregará $100.000 pesos mensuales a taxis, colectivos y transporte escolar con el fin de mitigar el alza en el precio de los combustibles. Revisa quiénes pueden postular.

Debido a la importante alza de los combustibles que se registró en las últimas semanas, el Ministerio de Transportes anunció el pago de un Bono de Combustibles.

El beneficio corresponde a $100.000 mensuales para taxis, colectivos y transporte escolar.

El bono está dirigido a propietarios y tenedores de vehículos de transporte remunerado de pasajeros inscritos y vigentes en sus respectivos registros al 24 de marzo de 2026.





Los tipos de transporte que pueden postular al bono son:

Taxi básico

Taxi ejecutivo

Taxi de turismo

Taxi colectivo (urbano o rural)

(urbano o rural) Transporte escolar privado

Colectivos Arica-Tacna (incluidos en el catastro del convenio bilateral Chile-Perú)

Fechas de pago del bono

El Ministerio de Transportes definió un calendario de pagos escalonado dependiendo de la fecha en que se complete la inscripción:

Fecha de inscripción hasta el 7 de abril: pago el 15 de abril de 2026

Fecha de inscripción entre el 8 y el 22 de abril: pago el 30 de abril de 2026

Fecha de inscripción después del 22 de abril: pago durante mayo de 2026

Postula AQUÍ al Bono de Combustibles

Aquellos que cumplan con los requisitos para recibir los $100 mil del Bono de Combustibles deben postular de manera online a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes y seguir los siguientes pasos: