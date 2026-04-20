De Álvaro Salas a Don Carter: Clásicos del humor protagonizarán segunda versión de El Gran Chiste

Con un cartel cargado de nostalgia y nombres que marcaron época, el evento confirmó su regreso a Movistar Arena para julio de este año.

Tras el éxito de su primera versión, El Gran Chiste regresa con una nueva edición que promete reunir a algunas de las figuras más emblemáticas del humor nacional.

Bajo el nombre “El Gran Chiste 2: Clásico”, el espectáculo ya confirmó fecha, recinto y el inicio de la venta de entradas.

El evento se realizará el próximo viernes 10 de julio a las 21:00 horas en Movistar Arena, en una noche que buscará reencontrar al público con nombres que han marcado generaciones en la comedia chilena.





Confirman a comediantes de El Gran Chiste 2

Para esta nueva edición, el show contará con un lineup imperdible de clásicos del humor, encabezado por Álvaro Salas, Iván Arenas (el recordado “Profe Rossa”), Don Carter, Paul Vásquez, “El Flaco” y El Huaso Filomeno.

La apuesta de esta segunda entrega apunta directamente a la nostalgia y al humor que ha acompañado por décadas a la televisión y los escenarios nacionales.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket, con precios que van desde los $28.750 en tribuna hasta los $63.250 en primera fila.

Cabe recordar que esta nueva versión llega luego del rotundo éxito de la primera edición de El Gran Chiste, que reunió a Luis Slimming, Paloma Salas, Pamela Leiva, Fabrizio Copano y Esteban Duch, logrando una gran convocatoria en Movistar Arena.