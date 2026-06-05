“Los procedimientos disciplinarios internos, instruidos con ocasión de los hechos ocurridos el pasado 8 de abril, han finalizado en primera instancia”, sostuvo la casa de estudios en un comunicado.

La Universidad Austral de Chile (UACh) confirmó el término del proceso disciplinatorio que inició contra los estudiantes que habrían participado en la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

La casa de estudios confirmó el cierre del procedimiento mediante un comunicado, aunque no precisó cuáles serán las sanciones porque los estudiantes tienen 5 días de plazo para poder apelar.

Según informó Radio Bío-Bío, serían al menos cuatro los estudiantes sancionados, aunque desde la Unidad de Comunicaciones indicaron que no entregarán más antecedentes hasta el término definitivo tras la apelación.





El comunicado sostiene que “en todo momento, la Institución ha aplicado estrictamente su normativa interna y respetado el debido proceso, sujetándose a las figuras y sanciones contempladas en sus reglamentos y los plazos de investigación previstos”.

“Así como respetando el derecho a presentar descargos y pruebas por parte de las personas involucradas“, recogió también el medio Redacción.