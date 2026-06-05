“Las 12 comunas más ricas”: Alcaldes suben tono tras dichos de Quiroz por fin de contribuciones

La propuesta de eliminar el pago de las contribuciones a los mayores de 65 años inquieta en los municipios, donde hoy respondieron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que la idea afectará solo a las comunas “más ricas”.

El tenso cruce entre el presidente José Antonio Kast y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, reflejó la creciente tensión entre los jefes comunales y La Moneda.

La propuesta de eliminar el pago de las contribuciones a los mayores de 65 años inquieta en los municipios, donde hoy respondieron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que la idea afectará solo a las comunas “más ricas”.

Jaime Bellolio, alcalde de Providencia, sostuvo que “está profundamente equivocado el ministro. No ha entendido que hay comunas que tenemos una escala metropolitana, que las personas que están acá no son solo los residentes”.





En la misma línea, Felipe Alessandri, jefe comunal de Lo Barnechea, aseguró no estar de acuerdo con que “se estigmatice” a las comunas.

“(Dice) ‘las comunas ricas’ como si aquí la plata nos sobrara. Es desconocer la realidad de la comuna. Invito al ministro Quiroz a que salgamos a dar una vuelta; yo lo llevo en mi auto. Vamos a distintos sectores de la comuna, que vea cómo la Municipalidad con el aporte de las contribuciones colabora”, apuntó.