“Me dijo, ‘mamá, por si te hacen un portonazo’”: El regalo que alertó a la madre del autor de la masacre en Calama

La mujer conversó en exclusiva con CHV Noticias y entregó detalles de los cambios en la conducta que advirtió en su hijo y en especial sobre un objeto que le dio para su protección, lo que llamó especialmente su atención.

La madre de Hernán Meneses Leal, joven detenido como el autor del ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama, habló del CHV Noticias y compartió detalles de la personalidad de su hijo y los cambios que enfrentó en los últimos meses.

La mujer pidió perdón por los hechos cometidos por el joven, los que le costaron la vida a la inspectora Haydée Moya y aseguró que él enfrentaba una profunda crisis psiquiátrica.

En cuanto al actuar del estudiante relató un episodio que le llamó la atención en la conducta del joven y deslizó que tenía una desconfianza extrema.





“Por ejemplo, un día me manifiesta que había comprado como un palo, una luma, para yo tenerla, para defenderme en caso de algún portonazo. Y me llamó la atención eso. Me dijo,’ mamá, por si te hacen un portonazo’“, contó.

“Siempre andaba con mucho temor”

La madre de Hernán Meneses Leal también apuntó a que él “veía muchas noticias, muchas cosas. Como que él estaba como que el mundo estaba muy malo, que nos podían atacar”.

Eso se traducía en una especie de “paranoia” a la hora de, por ejemplo, salir a realizar labores habituales como compras.

“Si salíamos, íbamos al supermercado, él siempre, ‘mamá, sube los vidrios’. Miraba si se acercaba un limpia vidrio, él se asustaba. Con mucho temor a la sociedad, mucho, mucho temor“, aseguró la mamá del detenido.

Revisa el reportaje completo acá