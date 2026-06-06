Permaneció por casi 3 minutos bajo el agua: La historia de Javiera Pinto y su récord nacional

Pinto asegura que el mayor desafío de la apnea no está en la profundidad, sino en controlar los propios temores.

En la sección Vencedores de CHV Noticias conocimos la historia de Javiera Pinto, apneísta chilena que batió el récord nacional de inmersión libre tras alcanzar los 66 metros de profundidad en la Colombian Cup 2026 disputada en San Andrés.

La deportista logró permanecer 2 minutos y 42 segundos bajo el agua sin utilizar tanques de oxígeno ni sistemas de propulsión. La marca la consolidó como una de las principales exponentes nacionales de una disciplina extrema y poco conocida.

Veterinaria, instructora y amante del mar desde la infancia, Pinto asegura que el mayor desafío de la apnea no está en la profundidad, sino en controlar los propios temores. Hoy busca seguir superando récords pese a la falta de financiamiento para competir.

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