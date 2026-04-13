Masacre en Calama: El detalle en los dibujos del atacante que pudieron advertir tragedia en colegio

En un reportaje de CHV Noticias, Ligia Cárdenas, perito forense especializada en evidencias gráficas en casos judiciales, se detuvo en dos extractos del cuaderno del imputado.

Un reportaje de CHV Noticias identificó las tres alertas que pudieron advertir el ataque escolar en el Liceo Obispo Luis Silva Lazaeta, en la comuna de Calama.

Se trata de un informe psicológico, una planificación y los dibujos que hizo el imputado en un cuaderno. Estas evidencias han sido clave para que la Fiscalía investigue esto como el primer caso de violencia escolar dirigida.

Respecto a los dibujos, Ligia Cárdenas, perito forense especializada en estudios criminalísticos de evidencias gráficas en casos judiciales, se detuvo en dos extractos del cuaderno.

“En general, los seres humanos dejamos de dibujar a los 11 años. Y que un joven adulto, de 18, tenga la necesidad de volcar este contenido emocional en una hoja y dibujar, significa que ese suceso le genera una preocupación casi obsesiva“, afirmó Cárdenas.

Los bocetos muestran aparentes figuras humanas (algunas coloreadas de rojo), armas e incluso citas a otras masacres en colegios. “Miércoles sangriento” y “2007” son las frases escritas por el joven, las cuales harían referencia a una balacera ocurrida en Finlandia.





Los dibujos del autor de masacre en Calama

Hernán Meneses, autor del asesinato de una inspectora en Calama, expresó los motivos e inspiraciones del ataque en su cuaderno.

En esa línea, Ligia Cárdenas indicó que “existe una edad grafomotriz del dibujante entre los 6 y los 8 años que corresponde a una etapa del dibujo bien infantil y primigenia”.

“Existe un desfase entre su edad cronológica y su edad grafomotriz de al menos 10 años, lo que constituye un elemento de alerta neuroescritural“, afirmó la perito forense.

Según Cárdenas, los análisis de este estudiante arrojan que carece de autorregulación emocional producto de este desfase en su edad. “Se puede inferir que permanece en un estado de frustración”, señaló.